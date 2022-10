Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro : ça y est, on sait tout !

Ce sera durant sa conférence Made by Google, qui se déroulera le 6 octobre prochain, que la firme américaine lèvera le voile sur ses prochains smartphones. Cependant, nous savons déjà beaucoup de choses au sujet des Pixel 7 et 7 Pro. Les fuites se sont multipliées au fil des semaines, que ce soit en vidéo ou via un unboxing prématuré de l'appareil. Aujourd'hui, des informations inédites en provenance d'une chaîne Telegram nommée Google News vont encore plus loin.