Pixel 7 Pro : pas encore présenté mais un chanceux a déjà pu « l'unboxer »

Dans cet unboxing relativement succinct, nous pouvons donc apercevoir les trois fameux capteurs au dos ainsi que le premier boot de l’appareil. Concernant l’emballage de ce Google Pixel 7 Pro, il semble en apparence parfaitement identique à celui des Pixel 6 et Pixel 6 Pro et inclut donc un adaptateur Quick Switch et un câble USB-C vers USB-C. L'adaptateur secteur étant visiblement toujours aux abonnés absents.