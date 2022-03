Google déploie le nouvel Android 12L sur ses smartphones Google Pixel

Comme le souligne XDA-Developers, le Pixel 6 n'est toutefois pas servi en même temps que ses petits camarades. Une nouvelle fois, l'appareil et sa version Pro devront attendre un peu avant de profiter de leur nouvelle mise à jour de sécurité Android. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont été impactés par de nombreux problèmes logiciels depuis leur lancement, ce qui explique peut-être pourquoi le déploiement de cette mise à jour Android se fera un peu plus tard en ce qui les concerne.

Si vous avez sous la main un Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL , Pixel 4a / 4a 5G, Pixel 5 / 5a XL, vous avez peut-être accès au patch… son déploiement ayant déjà commencé.