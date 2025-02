Pour Qualcomm, cette initiative représente un avantage concurrentiel non négligeable dans un marché très disputé. En proposant un tel support logiciel, l'entreprise se positionne comme un acteur clé pour garantir la pérennité des appareils Android. Cela pourrait également inciter les consommateurs à conserver leurs smartphones plus longtemps, ralentissant ainsi le cycle de renouvellement et ayant potentiellement un impact positif sur l'environnement. À l'inverse, certains analystes s'interrogent sur l'impact économique d'un tel allongement de la durée de vie des appareils sur les ventes de smartphones neufs.

Avec cette annonce, Qualcomm se rapproche du modèle d'Apple (et enfonce au passage son concurrent MediaTek), réputé pour le suivi logiciel étendu de ses iPhone. La firme de Cupertino assure généralement cinq à six ans de mises à jour majeures pour ses appareils, voire plus pour les mises à jour de sécurité. Cette initiative pourrait donc contribuer à uniformiser le marché et à offrir aux utilisateurs Android une expérience logicielle comparable à celle proposée par Apple en termes de durée de support. Reste désormais à voir comment les constructeurs de smartphones Android s'approprieront cette nouvelle donne et la mettront en œuvre concrètement sur leurs futurs modèles.