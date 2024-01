Les smartphones Samsung Galaxy S24 pourraient bénéficier de 7 ans de mises à jour Android

Le marché du smartphone a connu quelques remous ces derniers mois et après une période faste, les ventes de nouveaux téléphones ont diminué dans le monde. Pour expliquer ce déclin du marché, on peut avancer l'argument de l'inflation, et l'obligation pour les ménages de repousser leurs achats suite à la hausse de prix. Ce n'est pourtant pas la seule raison. Les utilisateurs souhaitent désormais conserver leur smartphone plus longtemps, et n'en rachètent plus aussi fréquemment qu'avant. La durée d'utilisation d'un mobile est ainsi passée de 24 à 36 mois en quelques années. Les constructeurs doivent donc s'adapter à ces nouvelles habitudes de consommation, et le suivi logiciel fait partie de l'un de ces chantiers prioritaires.