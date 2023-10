Google change (en bien) la politique de mise à jour de ses Pixel

Plus premium, plus puissant, et même encore plus à l’aise en photo, le Pixel 7 est une franche réussite et confirme la bonne lancée de Google initiée l’an dernier. Comme son aîné, le Pixel 7 Pro, il écœure toute la concurrence en matière de rapport qualité-prix et parvient même à égaler ou supplanter des smartphones plus chers que lui.

Sa vitesse de charge, trop lente, constitue d’ailleurs son seul défaut majeur. Le reste n’est que mineur ou logique. Il chauffe un peu, n’est pas le plus performant pour les jeux 3D puissants, et son autonomie n’est pas la meilleure de la classe. Une fois que l’on est prévenu de tout cela, le Pixel 7 n’offre aucune mauvaise surprise.

Finalement, le plus difficile n’est pas de savoir s’il est le meilleur à son prix : il l’est. Le vrai challenge est de savoir qui choisir entre lui et le Pixel 6 Pro, désormais disponible presque au même prix, soit 799 euros. La réponse est dans le format. Si vous ne jurez que par des smartphones plutôt compacts, le Pixel 7 reste un meilleur investissement. Il sera plus puissant, plus endurant, plus joli et un peu meilleur en photo. Si vous adorez vous divertir sur une large dalle, et si pour vous, le téléobjectif est une obligation, alors tournez-vous vers le 6 Pro. Dans tous les cas, il n’y aura pas de mauvais choix.