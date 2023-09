Google Pixel 8 : 7 années de mises à jour Android ? Qui dit mieux ?

D'après de nouvelles fuites divulguées par 91mobiles, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro devraient profiter de mises à jour pendant une durée totale de sept ans. En revanche, à l'heure où sont écrites ces lignes, nous ignorons si ces sept années d'update feront uniquement référence aux correctifs de sécurité ou si elles concerneront également la publication de nouvelles versions d'Android. Dans tous les cas, il s'agira d'une belle avancée pour Google, qui accuse un sérieux retard sur ses principaux concurrents, dont Apple et Samsung. Pour l'heure, Fairphone est le fabricant de smartphones proposant la plus longue longévité à ses appareils. À titre d'exemple, le Fairphone 5 recevra les mises à jour de sécurité pendant huit ans.