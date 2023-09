Il n'y a pas qu'Apple qui augmente les prix de ses iPhone 15, il y a aussi Google sur les Pixel 8 et 8 Pro

Selon les dernières informations en notre possession, le Google Pixel 8 coûterait 799 euros dans sa version de base de 128 Go. C'est 150 euros de plus que le Google Pixel 7 à sa sortie, qui était facturé 649 euros. La version 256 Go du smartphone serait, elle, facturée 859 euros, une hausse de « seulement » 50 euros par rapport au modèle de l'année dernière.

Les Pixel 8 Pro ne sont pas en reste, avec un prix de départ estimé à 1 099 euros pour la version 128 Go, 1 159 euros pour le modèle 256 Go et jusqu'à 1 299 euros pour la toute nouvelle déclinaison 512 Go, qui ne serait proposée que dans un coloris noir. Pour rappel, les Google Pixel 7 Pro étaient vendus 899 et 999 euros, et n'avaient jamais franchi la barre symbolique des 1 000 euros.

Google aura donc fort à faire pour justifier une augmentation aussi importante du prix de ses smartphones. Les nouvelles capacités photo et vidéo seront-elles suffisantes pour faire passer la pilule chez les consommateurs ? Réponse dans quelques semaines.