Google Pixel 7 et 7 Pro : voilà qu'on connaît les prix européens !

La bonne nouvelle (et nous y reviendrons plus longuement aujourd'hui sur Clubic), c'est que Google reste aligné sur les tarifs de ses Pixel 6 et 6 Pro, toujours disponibles à 649 et 899 euros. Notons qu'outre-Atlantique, le Pixel 7 devrait coûter 599 dollars et le Pixel 7 Pro 899 dollars. Avec deux modèles qui devraient, cette fois et enfin, voir leur mémoire flash interne grimper jusqu'à 256 Go et embarquer la nouvelle puce Tensor G2.