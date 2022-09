Pixel 7 et Pixel Watch : enfin des dates officielles et une vidéo promo pour le moins... originale

Dans ce clip d'une trentaine de secondes, on peut voir différentes personnes à qui la firme de Mountain View donne un exemplaire du Pixel 7 Pro. Le téléphone est flouté sur l'ensemble de la vidéo, il faut donc se fonder sur les réactions (forcément) enthousiastes des invités qui louent le design du smartphone et qui veulent évidemment le garder pour eux.

À la toute fin de la vidéo, Google révèle finalement le Pixel 7 Pro dans un dernier plan. Néanmoins, les amateurs de la marque ou de technologie ne seront pas surpris, puisque l'entreprise a déjà révélé le design de son futur flagship il y a de cela quelques mois.

Mieux encore, la dernière intervenante s'exclame : « Oh, il y a aussi une montre ? » pour indiquer au grand public l'existence de la Google Pixel Watch qui sera aussi présentée sur scène. Là encore, aucune surprise, car Google a aussi montré un visuel de l'appareil lors de sa conférence I/O 2022.

La seule véritable information de cette opération de teasing assez maligne est une mention en bas de l'écran qui précise que les Pixel 7 et 7 Pro, et la Pixel Watch seront bien disponibles à la précommande dès le 6 octobre. Il ne reste donc plus qu'à attendre quelques jours encore pour connaître les tout derniers détails et les fonctionnalités préparées par Google pour ces derniers appareils.