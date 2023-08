Avec les Pixel 8, Google devrait pousser encore plus loin les capacités d'édition... même en vidéo !

Tout d'abord, l'enquête suggère bel et bien que les utilisateurs pourront éliminer les bruits de fond inutiles dans leurs vidéos à l'aide de l'intelligence artificielle. Si par exemple, une personne crie alors que vous êtes en train d'enregistrer, votre smartphone vous permettra d'isoler et d'éliminer ce son en un rien de temps. De plus, si une personne semble distraite sur l'une de vos photos de groupe, vous pourrez demander à l'IA de résoudre le problème. Nous ignorons comment cela se matérialisera, mais nous ne devrions pas tarder à le découvrir. En effet, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront logiquement présentés dès le mois d'octobre prochain.