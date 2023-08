Le Google Pixel 8 pourrait vous permettre de répondre vocalement à vos notifications

Pendant que vous êtes en train de faire du sport ou un footing, ou encore de préparer le repas du soir, votre smartphone attend bien sagement dans votre poche ou sur la table d'à côté.

Si vous possédez un smartphone Android, il est dès lors impossible de répondre à un message urgent de manière rapide, sans avoir à mettre les mains sur votre téléphone. Pour répondre à un ami ou à un proche lorsque cela est urgent, vous devez impérativement interrompre votre activité et demander à Google Assistant de saisir un message en le dictant. L'opération n'est pas très longue, mais il existe forcément une voie plus simple et transparente pour y parvenir.

Google le pense aussi et préparerait une mise à jour de Google Assistant qui va dans ce sens.