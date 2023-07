Pixel 8 Pro : on sait tout de la nouvelle bombe de Google !

En matière de prise de vue, l'une des grandes qualités des Pixel, Google n'a pas lésiné sur les moyens. Le 8 Pro sera équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un objectif ultra grand-angle de 46 mégapixels et d'un téléobjectif de 48 mégapixels. Le capteur unique situé à l'avant affichera, quant à lui, 11 mégapixels. Pas de quoi nous surprendre, donc, mais les clichés promettent d'être très bons, le Tensor G3 étant soupçonné d'être plutôt performant dans le domaine de la photo.

Le Pixel 8 Pro devrait également venir avec son lot de nouveautés. En plus d'un capteur de température, il sera doté d'un lecteur d'empreinte digitale à ultrasons. Celui-ci devrait être bien plus performant que les lecteurs optiques, avec une plus grande sécurité et une reconnaissance plus rapide.

Pour ceux qui en ont déjà assez de leur dernier Pixel 7 Pro, voire de leur Pixel Fold, il faudra attendre encore quelques mois avant de pouvoir mettre la main sur le prochain flagship de Google. Il devrait faire son apparition en octobre, à peu près au même moment que la sortie d'Android 14, dont il devrait être équipé.