Les prix des Google Pixel 8 pourraient-ils réellement s'envoler en Europe ?

En 2022, le Pixel 7 Pro était pour rappel proposé au prix de 900 euros dans sa variante à 128 Go. Cette année, le Pixel 8 Pro verrait son prix démarrer à partir de (attention, accrochez-vous bien)… 1 235 euros. Il faudrait alors débourser plus de 1 300 euros pour l'itération embarquant 256 Go de stockage et environ 1 461 euros pour le modèle de 512 Go. Si nous pouvions initialement penser que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro allaient coûter plus cher que leurs prédécesseurs, il faut néanmoins avouer que ces hausses de prix semblent relativement démesurées.