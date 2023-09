Google Pixel 8 : avec ou sans carte SIM physique ? La question semble avoir été tranchée !

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro vont-ils basculer vers un modèle 100 % eSIM ? C'est la question qui hante de nombreux utilisateurs et utilisatrices depuis quelque temps. Afin de mettre un terme à ces échos relativement infondés, les sources de nos confrères de 9to5Google ont affirmé que les Pixel 8 embarqueront toujours leur plateau SIM, habituellement placé sur le bord inférieur gauche des appareils. S'il est vrai que l'adoption de l'eSIM a sensiblement augmenté au cours de ces dernières années, et qu'Android facilite dorénavant les transferts eSIM entre appareils, cela ne suffira pas à Google pour abandonner le tiroir physique permettant de loger la carte SIM.