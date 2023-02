Le transfert d'eSIM entre smartphones Android arrive ! Voilà comment ça marche

L'entreprise américaine indique que son système de transfert sera compatible entre tous les modèles équipés et respectera les normes de la GSMA, l'association qui regroupe la quasi-totalité des opérateurs mondiaux.

Google ne s'arrête pas là et indique que le premier opérateur à adopter ce nouveau système de transfert sera Deutsche Telekom. Les abonnés pourront ainsi passer d'un ancien smartphone à un nouveau modèle en quelques étapes, le tout sans avoir à retirer la carte SIM de leur mobile ou à attendre une nouvelle carte expédiée par voie postale.

L'eSIM commence à s'imposer dans l'univers du smartphone, et cette intégration d'un système par défaut sur Android en est une nouvelle preuve. Les opérateurs étaient sceptiques lors de la présentation de l'eSIM et estimaient que le choix d'un forfait mobile sur l'écran du smartphone ferait perdre une partie de leur relation avec le consommateur. Les constructeurs ont pourtant poussé cette technologie qui leur permettrait de gagner une place non négligeable pour d'autres composants dans leurs téléphones en supprimant le tiroir SIM.

L'outil de transfert d'eSIM devrait arriver au cours de l'année 2023, sans plus de précisions, à la faveur d'une mise à jour système.