Attention, si vous achetez votre iPhone 14 aux USA, vous ne pourrez pas insérer de carte SIM

Voilà quelques jours maintenant que le géant Apple a lancé ses nouveaux iPhone 14. Exit le modèle mini, place à un nouveau modèle Plus inédit, même si ce sont les modèles Pro et Pro Max qui proposent de vraies nouveautés, avec une nouvelle section photo et bien sûr la fonction Dynamic Island.

Spécialisé dans le démontage et la réparation de nos produits high-tech préférés, iFixit a publié sa vidéo concernant le nouvel iPhone 14 Pro Max. L'occasion de découvrir les entrailles de la bête, mais aussi de rappeler qu'il n'est pas judicieux d'importer un iPhone 14 depuis les États-Unis.