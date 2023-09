Google Pixel 8 : de nombreuses innovations à venir côté photo

La fuite divulguée par 91mobiles nous permet également de jeter un coup d'œil aux spécifications de l'appareil photo des Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Et tout porte à croire que la caméra selfie de 10,5 mégapixels du modèle le plus cher disposera d'une mise au point automatique. Si cela attire quelque peu notre attention, c'est pour la simple et bonne raison que Google ne l'avait plus réintégrée à ses smartphones depuis le lancement de son Pixel 3. Rappelons enfin que les prix de la série Pixel 8 pourraient s'envoler en France, bien qu'il faudra malheureusement encore un peu patienter avant d'en avoir la certitude.