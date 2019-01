Pixel 3 : Google détaille les vertus de sa puce de sécurité Titan M

Accès au bootloader bloqué, et vérification systématique de la version d'Android

Sécurité des transactions et chiffrement de l'appareil



La puce Titan M. Source : Google

Conscient que quelques éclaircissements sont nécessaires, rel="nofollow">Google a publié hier un post de blog détaillant les fonctionnalités deOn y apprend notamment que la puce est dérivée de Titan, dont disposent les serveurs Google Cloud etsur les Pixel 3 et Pixel 3 XL.Le bootloader, "", explique Google, est une porte d'entrée particulièrement sensible sur les smartphones. C'est grâce à lui notamment que l'on peut installer des ROMs alternatives sur son téléphone Android.Titan M, écrit Google,. Une "empreinte" de la version originale du firmware est ainsi créée, et comparée à chaque démarrage à celle qui est en train d'être chargée par le bootloader. L'objectif est d'empêcher des personnes mal intentionnées de lancer une version datée ou vulnérable du système d'exploitation. "", lit-on encore.Et c'est ce point particulièrement qui pourrait poser des soucis à celles et ceux qui désirent se passer d'Android Stock pour embrasser une ROM alternative. Sans accès au bootloader, il partait très complexe de pouvoir installer une ROM custom sur les Pixel 3 et Pixel 3 XL. Détail qu'il conviendra aux bidouilleurs de vérifier lors de la sortie des téléphones leLa puce Titan M chiffre par défaut le contenu de votre appareil, et celui-ci n'est accessible que lorsque le bon mot de passe est renseigné lors de l'allumage. De plus, le nombre d'essais est limité, ce qui devrait décourager les pirates et autres voleurs de tenter de forcer l'accès à votre téléphone en multipliant les tentatives.Du côté software, la puce Titan M aide les applications à sécuriser les transactions. Depuis Android 9 (Pie), les développeurs ont accès au kit StrongBox KeyStore APIs qui génère et stocke des clés privées dans la puce du Pixel 3. Et pour les applications qui demandent à l'utilisateur une confirmation pour effectuer un achat,Google Pay est bien évidemment concerné par les mesures de sécurité induites par Titan M, même si l'intégration ne semble pas encore optimale. "", précise Google. L'application de paiement mobile n'est de toute façon pas encore disponible en France ; même si elle reste prévue pour cette fin d'année La puce Titan M devrait permettre aux périphériques Android en étant équipé de se remettre à niveau en termes de résistance aux intrusions. Un domaine sur lequel Apple a pris une certaine avance - on se souvient tous de l'affaire ayant opposé la firme de Cupertino au FBI dans le cadre de l'enquête sur la tuerie de San Bernadino.