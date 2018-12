Google Pay pourrait débarquer en France avant la fin de l'année

Deux banques seulement au lancement

Cette fois, c'est la bonne ! Selondevrait lancer son service dedans l'Hexagone dès la fin de l'année.Google Pay devrait être partenaire du groupe BPCE, réunissant les banques Caisse d'Epargne et Banque Populaire. Le groupe bancaire était déjà le seul acteur compatible au lancement d'en 2016 et plus récemment deau début de l'année.Il permettra auxcompatibles de pouvoir payer directement chez les commerçants avec leur smartphone, en utilisant la technologie sans contact. L'application est déjà disponible sur le Google Play Store, mais pas encore active aujourd'hui en France, le temps de nouer les derniers accords entre le géant du web et les banques BPCE.