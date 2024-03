Amazon veut scanner la paume de ses clients pour leur simplifier la vie

Le paiement sans contact est de plus en plus répandu. Non seulement, en France, la quasi-totalité des cartes bancaires et des terminaux de paiement sont compatibles avec la technologie, mais celle-ci se révèle aussi plutôt performante et toujours plus utile.

Alors, maintenant que l'utilisation de Google Wallet et d'Apple Pay ne fait plus passer personne pour un extraterrestre aux yeux des badauds (ou presque), seriez-vous prêt à passer à la vitesse supérieure ? Non, nous ne parlons pas d'utiliser une bague connectée, mais bien de montrer la paume de nos mains.