Après avoir « disrupté » l'e-commerce, Amazon s'attaque au paiement en caisse

Comme le précise The Verge, la mise en route du service est plutôt facile. Les clients peuvent configurer un compte Amazon One en enregistrant l'empreinte de leur paume à l'aide d'une borne dans les magasins participants. L'inscription au service nécessite simplement une carte de paiement et un numéro de téléphone… et bien sûr d'accepter les conditions d'utilisation d'Amazon, qui prévoient notamment l'utilisation d'images de la paume des mains.

Amazon précise que ces photos ne sont pas stockées localement au sein des terminaux des supermarchés. Elles sont chiffrées et stockées sur un serveur d'Amazon, dédié à Amazon One.