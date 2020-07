Amazon dévoile Dash Cart, un chariot de course qui élimine le passage à la caisse

Le nouveau chariot noir et vert d'Amazon ressemble à s'y méprendre à un chariot de supermarché classique. Pourtant, le géant du e-commerce pourrait bien réinventer la façon dont nous faisons nos courses avec Dash Cart. Tout juste dévoilé, ce chariot bardé de capteurs et de caméras détecte automatiquement les articles et élimine le passage à la caisse.