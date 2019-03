Amazon : cette fois ça y est, les boutons Dash sont officiellement arrêtés

La domotique, les objets connectés et Alexa sont devenus trop puissants

Les boutons ne sont pas tout à fait morts...

S'ils ne sont plus disponibles, ce n'est pas parce qu'ils ont été victimes de leur succès, mais bien parce qu'ils ont passé l'arme à gauche.. Configurés et gérés via l'application Amazon, reliés au Wi-Fi, ils permettaient de commander ses produits favoris comme des couches, du dentifrice, des capsules de café ou des piles en appuyant par une simple pression dessus. Tout cela est terminé ou presque ...Les boutons Dash ont été lancés en 2015 avec l'idée de révolutionner sa manière de consommer, en ne prenant plus la peine de naviguer sur le site web d'Amazon mais en appuyant directement sur le produit que l'on souhaite commander pour se réapprovisionner.Le concept parvenait à séduire, selon les dires d'Amazon. Mais visiblement pas suffisamment. N'oublions pas aussi que depuis 2015, la domotique et les objets connectés ont pris une place beaucoup plus importante dans nos maisons, et contribué à « laisser pourrir » le principe du Dash Button.Les boutons dérangeaient également. En Allemagne, la justice avait prononcé leur pure interdiction en janvier dernier , au motif qu'ils ne donnaient pas assez d'informations sur le produit commandé ni sur son prix, ce qui était contraire à la législation sur la protection du consommateur outre-Rhin et désavantageait l'utilisateur.Les détendeurs de Dash Buttons peuvent tout de même, et Amazon s'engage à continuer d'honorer toute commande passée via l'un des petits boutons existants.