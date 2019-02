La taxe vidéo sur les plateformes de streaming ne rapportera "que" 10 millions

sitthiphong / Shutterstock.com

10 millions d'euros, un montant dérisoires qui ne perturbent pas les Gafa

Netflix, véritable plaie pour les chaînes de télévision

La, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, vient de fêter sa première année d'existence. Alors quel bilan après cet anniversaire ? La taxe deréalisé en France, qui s'applique aux plateformes numériques comme, et destinée à être reversée à l'industrie du cinéma pour financer la création originale,l'an dernier.Interrogée par, Frédérique Bredin, présidente du Centre national du cinéma et de l'image (CNC), semble se féliciter de ces premiers gains : «». Comparées aux industries plus traditionnelles, les sommes déboursées par les GAFA sont presque dérisoires. «», dévoile Frédérique Bredin.La présidente du CNC reconnaît tout de même que «».Le monde du petit écran et le grand écran doivent affronter la concurrence d'acteurs comme. Il y a quelques semaines, le service de SVoD de Reed Hastings a annoncé avoir franchi le cap des 5 millions d'abonnés en France, seulement quatre ans et demi après son lancement dans l'Hexagone. Lorsqu'une chaîne comme TF1 (la première de France en termes de part de marché) franchit la barre des 5 millions de téléspectateurs en, heure de grande écoute, les dirigeants peuvent considérer avoir passé une belle soirée.Dans le monde, Netflix compte 140 millions d'abonnés dispatchés dans 190 pays, une force de frappe impressionnante qui fait trembler tout ce qui touche de près ou de loin à son activité : les salles de cinéma et la télévision.