Poursuivi par un groupement emmené par l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) – où l’on retrouve, entre autres, Amazon, Apple, Netflix, Disney et Paramount – Zachary DeBarr a tout simplement choisi de ne pas se présenter devant le tribunal. Pas de défense, pas de justification. Face à ce silence, les studios ont enclenché la procédure de jugement par défaut, réclamant la sanction maximale : 150 000 dollars par œuvre protégée mentionnée dans la plainte, soit un total vertigineux de 15 millions de dollars.



Le 4 août 2025, la juge Josephine Staton a tranché. Oui, les violations étaient délibérées et massives. Oui, la gravité des faits justifiait la somme record. Mais la sanction ne s’arrête pas là. La juge lui impose une injonction permanente, l’interdisant à jamais de relancer ce type d’activité et a aussi ordonné le transfert des noms de domaine liés à Outer Limits aux ayants droit.