Stephen Woodward, 36 ans, résidant à Thirsk (Yorkshire), a été condamné le 11 juillet 2025 à 3 ans et 1 mois de prison pour avoir dirigé une opération de streaming pirate d’ampleur nationale. À travers trois sites — IPTV Hosting, Helix Hosting et Black and White TV — il proposait un accès illégal à des milliers de chaînes payantes, dont Sky Sports, BT Sports ou des retransmissions de Premier League.