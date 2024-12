Les 23 accusés peuvent enfin dormir sur leurs deux oreilles, sans crainte d'être poursuivis avec des sanctions plus lourdes. Bien qu'ils aient été acquittés en l'absence d'infractions pénales, leur passage devant les tribunaux montrent que l'Italie prend le phénomène IPTV très au sérieux et compte sur les effets de dissuasion que peuvent avoir de telles affaires une fois médiatisées. Notons enfin que les abonnements IPTV en cause étaient des abonnements "classiques", qui donnaient accès à des flux piratés comme le font beaucoup d'autres services IPTV. Il en aurait sans doute été autrement si les accusés auraient visionné les contenus via AceStream, un client P2P où chaque spectateur est automatiquement maillon de la chaîne de diffusion et donc, lui-aussi, un fournisseur.