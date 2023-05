Pourquoi l'IPTV inquiète particulièrement les Disney+, Netflix et compagnie ?

Pour autant, il est à souligner que l'Arcom dispose d'un cadre juridique favorable et qu'un utilisateur illégal d'IPTV encourt, au pénal, jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Cela apparait donc potentiellement plus dissuasif qu'une simple lettre du temps d'Hadopi surtout que, selon Le Parisien, de plus en plus de dossiers ne se limitent pas à la sommation et sont transmis à la justice. Au niveau du piratage sportif, la Ligue de Football Professionnel (LFP) est déjà parvenue à remporter une manche. Malgré tout, si certains acheteurs de services IPTV illégaux ont affaire à des fournisseurs « fantômes », pas sûr que ces mesures suffisent à enrayer le taux de pénétration des fournisseurs illégaux d'IPTV en France.