Pourquoi la loi Hadopi pourrait bientôt appartenir (définitivement) au passé

En 2019, La Quadrature du Net (LQDN) a entamé une procédure contre la Hadopi (née de la fusion des deux lois du même nom), avec d'autres associations et organismes, pour remettre en cause le texte devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). L'institution est appelée à se prononcer sur les pouvoirs de cette Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet qui a, début 2022, fusionné avec le CSA pour devenir l'ARCOM, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.