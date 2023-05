Disney+ perd encore des abonnés (et pas qu'un peu), mais qu'est-ce qui cloche ?

Lancée officiellement en novembre 2019 (et en avril 2020 en France), la plateforme de streaming Disney+ avait rapidement conquis le cœur de millions d'abonnés, désireux de revoir les contenus cultes de leur enfance, mais aussi les nouveaux films et séries à venir. Toutefois, ce 10 mai, en annonçant les résultats financiers du second trimestre, la firme aux grandes oreilles a confirmé une nouvelle perte massive d'abonnés.