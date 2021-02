Disney+ approche des 100 millions d'abonnés, bien en avance sur ses objectifs

Ce solide résultat peut s'expliquer par différents facteurs. Tout d'abord, l'effet nouveauté de la plateforme, ainsi que son catalogue mêlant Pixar, Star Wars et autres branches de Disney a de quoi attirer bien des personnes. Ensuite, le contexte sanitaire a forcément rendu service aux services de SVoD, puisque de nombreuses personnes cherchent de quoi s'occuper chez eux (ou occuper leurs enfants, dans le cas de Disney+).

Le prix de lancement relativement raisonnable de Disney+ a sans aucun doute également joué un rôle, tandis qu'il faudra surveiller l'effet de la prochaine hausse de prix (de 6,99 euros à 8,99 euros par mois) qui accompagnera l'arrivée du contenu Star à la fin du mois. Les films et séries ajoutés par cette nouvelle section plus adulte pourraient bien attirer de nouveaux utilisateurs, et ainsi potentiellement compenser le départ de certains suite à la hausse tarifaire.

De plus, les fans de Marvel et Star Wars auront de très nombreuses raisons de s'abonner dans les années à venir avec déjà une dizaine de séries annoncées par Disney. Enfin, si la pandémie devait s'éterniser, nul doute que toujours plus d'utilisateurs risquent de passer par Disney+ pour voir des films Pixar comme Souls si les salles de cinéma ne devaient pas rouvrir tout de suite.