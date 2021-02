Falcon et le Soldat de l'Hiver, la série Marvel à venir après WandaVision, dévoile sa bande-annonce

Composée d'uniquement six épisodes d'une durée inconnue (quand WandaVision n'en propose également que neuf de 30 minutes), la série Falcon et le Soldat de l'Hiver sera donc rapide à regarder. Nul doute que les prochaines séries, comme Loki, Hawkeye ou l'animée What If… ? ne feront pas exception.

Et si vous n'êtes pas à jour sur les personnages du Falcon et du Soldat de l'Hiver, rappelons que la mini série Disney+ Marvel's Legends proposera, juste avant la mise en ligne de Falcon et le Soldat de l'Hiver, deux très courts épisodes pour rappeler leur parcours dans le MCU jusqu'à présent.