L’IPTV représente une opportunité unique de repenser en profondeur le modèle audiovisuel, en plaçant enfin l’expérience utilisateur au cœur de l’équation. Plutôt que de multiplier les catalogues fermés et les abonnements éparpillés, certains acteurs explorent déjà des alternatives plus fluides. Des offres agrégées, comme avec MyCanal ou Molotov Premium, cherchent à réunir chaînes en direct, contenus à la demande et services de replay au sein d’une seule interface. Côté constructeurs, des systèmes comme Tizen chez Samsung, webOS chez LG ou Google TV tentent d'unifier l'expérience utilisateurs, néanmoins toujours avec la contrainte des multiples abonnements à souscrire. Parallèlement, de nouveaux modèles économiques émergent, à mi-chemin entre gratuité et abonnement : certains misent sur la publicité ciblée, d’autres sur des formats freemium ou des passes à la carte pour une consommation plus souple.