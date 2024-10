Toujours pour The Sun, Marijus Briedis, CTO chez NordVPN, a tenu à expliquer pourquoi l'introduction de ces appareils modifiés dans nos foyers pouvait poser de graves problèmes de sécurité. Selon lui, la majorité des utilisateurs ne pourraient s'apercevoir si l'appareil qu'ils ont reçu contient, ou non, un logiciel malveillant. Il explique notamment que les pirates peuvent trouver des portes d'entrées faciles pour dérober vos informations personnelles, comme vos services bancaires, vos détails d'identifications, vos contacts, ou encore l'historique de vos emails et messages : « Votre téléviseur, votre réseau Wi-Fi ou vos appareils domestiques intelligents sont beaucoup moins susceptibles d'avoir des protections et peuvent être un point d'entrée facile pour les cybercriminels ».



Une fois la main sur votre réseau et les appareils qui y sont connectés, le logiciel malveillant peut « se connecter à un réseau plus large de bots et être utilisé par des cybercriminels pour générer des revenus en minant de la cryptomonnaie ou en cliquant sur des publicités ».



Tout cela s'ajoute bien sûr aux conséquences juridiques auxquelles s'exposent les utilisateurs. En France comme en Grande-Bretagne, bien que des sanctions soient prévues pour les utilisateurs, les poursuites et les condamnations se concentrent en priorité sur les distributeurs et revendeurs de ces services illégaux. Il n'empêche que l'étau se resserre toujours plus, comme on le voit par exemple en Italie où a récemment été discuté la possibilité de recourir à un système automatisé pour distribuer des amendes aux utilisateurs, jusqu'à 5 000 euros.