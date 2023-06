Entrer votre code de carte bancaire sur un site de streaming pirate n'est pas une super idée

Quelques semaines après avoir souscrit l'ensemble des offres, la DCA a pu observer que des paiements suspects étaient faits à partir de cette carte bancaire. Ils provenaient d'un peu partout sur la planète, que ce soit en Asie (Chine, Singapour, Hong Kong) ou en Europe (Lituanie).

« Quelques semaines après l'abonnement à des services de piratage, la carte de crédit des enquêteurs de Digital Citizens a été la cible de 1 495 dollars d'achats illicites, prétendument pour des livraisons de courses, des vêtements pour femmes, des logiciels informatiques, une avance de fonds ainsi qu'un gros montant mystérieux de 850 dollars qui, heureusement, n'a pas été pris en compte », est-il ainsi détaillé.

L'équipe à l'origine de la recherche précise qu'il lui est impossible de distinguer lequel des services parmi les 20 listés plus haut s'est permis de piocher dans le portefeuille de ses clients. Mais, pour plus de sécurité, on vous le rappelle : l'IPTV illégal, c'est non !