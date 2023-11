Piratage IPTV : le fait d'internautes aisés et éduqués ?

Et si l'on en croit ses propos, la popularité de l'IPTV illégale s'est accentuée ces dernières années avec une installation des systèmes de piratage qui devient de plus en plus simple. Selon les chiffres du baromètre de l'ARCOM, 5% des internautes du pays feraient appel à ces solutions, contre lesquelles l'autorité de régulation aurait plus de mal à se battre.

À l'heure actuelle, le piratage représente pour les professionnels des secteurs touchés un coût de 1 milliard d'euros par an. L'IPTV à elle seule compte pour 20% de ce manque à gagner. L'ARCOM rappelle qu'elle continue à se battre contre les pirates, et qu'elle a déjà réussi à faire tomber une centaine de noms de domaines utilisés pour vendre ces services.