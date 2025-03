Newcotcot

Bien, la récréation est terminée on dirait ! Ces statistiques sont bien en deçà de la réalité du piratage de programmes audiovisuels en France. On ne voit pas la face cachée de l’Iceberg, en réalité c’est énorme car cela dure depuis des années. Et ne parlons même pas des chaînes de cinéma ! Tout cela pourri la vie des distributeurs dont beaucoup ont dû fermer boutique à cause de tous ces voleurs. Je rappelle ici que ce sont des gens qui paient des salaires, des charges sociales à l’URSSAF, des impôts et tout le reste, c’est leur gagne pain et ce ne sont des entreprises du CAC 40’, ce sont des TPE de quelques salariés qui se retrouvent au chômage ! Tous ceux qui portent aux nues les soit-disant « vertus » du piratage vous êtes pathétiques, vous ne comprenez rien à part votre vision à deux mètres pour votre petit profit personnel, car vous ne saisissez en aucun cas la gravité des conséquences ! CQFD et à bon entendeur…