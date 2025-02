yomiel

On y arrive. Plus qu’un politicien à sortir l’argument (fallacieux?) « dans un pays libre et démocratique, vous n’avez pas besoin de VPN »; mais quid des encarts sponsorisés sur Clubic ?

Avec une directive, les FAI seraient alors en droit de suspendre un abonnement s’ils voient que la majorité du trafic d’un client contourne le DPI et que les endpoints de connexion appartiennent aux AS de fourniseurs de VPN et VPS.

Les listes de blocages n’ont pas le temps de se mettre à jour puisque les miroirs sont pratiquement créés chaque minute.

Les journalistes passeront par des VPN pro et les whistleblowers passeront alors par TOR.