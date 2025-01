Pourtant, l'exemple de nos voisins transalpins est parlant. L'Italie s'est, en effet, dressé contre le piratage dès 2023 avec son Piracy Shield. Mis en place depuis maintenant douze mois, le dispositif essuie de nombreuses critiques et revers. Les premières études portant sur son efficacité ont par ailleurs laissé un goût amer à l'autorité de régulation des télécoms italienne. Il a notamment été démontré que, malgré les nombreux blocages, le pic de visionnage sur les services pirates prétendus n'a pas baissé depuis la mise en place du bouclier, les utilisateurs se déplaçant sur des services alternatifs après un blocage.



Aujourd'hui même, une étude commandée par les autorités italiennes elle-même vient de démontrer que le dispositif n'a eu aucun effet sur les audiences des plateformes légales, et tout particulièrement sur DAZN qui détient les droits pour la Série A, le championnat italien. En revanche, si le nombre d'abonnés à DAZN a stagné, on peut envisager les choses sous un autre angle : sans ce fameux Piracy Shield, le nombre d'abonnés aurait peut-être diminué !