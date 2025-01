Avec son Piracy Shield lancé en 2023, l'autorité de régulation des télécoms italien dispose d'un outil pour bloquer à tout-va des centaines de sites de streaming illégal et d'IPTV. Si les plateformes légales, comme DAZN et Sky, s'en réjouissent et ne cessent de défendre le dispositif, celui-ci n'aurait toutefois aucun effet sur leurs audiences…