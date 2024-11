La Ligue 1 n'attire-t-elle plus en raison du manque de grosses écuries pour faire de l'ombre au Paris Saint-Germain ou à cause du départ de ses stars les plus en vues, comme Mbappé, Neymar ou encore Messi ? Cyril Linette a une autre explication, qui ne sera sans doute pas sans irriter la LFP : "Ce sont des changements de diffuseurs sur les six dernières années qui ont conduit à changer quatre fois de diffuseurs, et à se diriger à chaque fois vers un diffuseur avec une assiette d’abonnés de plus en plus basse". Avec des audiences en baisse à chaque nouvelle saison, la Ligue 1 est de moins en moins visible, et certains choix stratégiques de DAZN n'aident pas, comme récemment avec le retrait des replays gratuits des buts sur les réseaux sociaux de chaque journée du championnat français, ou encore les nouvelles limitations imposées à Free Foot.