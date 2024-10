Cela n'a rien d'un hasard que l'erreur ayant touché Google Drive soit arrivé un samedi soir, au moment où la Série A, le championnat de football italien, battait son plein. Soutenu par le régulateur des télécoms italien, l'AGCOM, le Piracy Shield est principalement exploité par les titulaires de droits du secteur privé et plus particulièrement par la Serie A et les diffuseurs Sky et DAZN. Ce sont ces trois entités qui sont actuellement responsables de la majorité des blocages en Italie.



Critiqué pour son efficacité relative, ce bouclier s'accompagne de sanctions pour les FAI qui n'agiraient pas sur demande, tandis que les autorités se plient en quatre dans la course aux pirates IPTV. Pire encore puisque de récents amendements à la loi prévoient des amendes, lourdes et automatiques, pour les usagers des services IPTV illégaux.