3 millions domaines sont désormais bloqués par Google

Les ayants-droits et les sites proposant des contenus illégaux jouent au chat et à la souris depuis plusieurs années. Parfois, les ayants-droits obtiennent gain de cause - on se souvient d'ailleurs de l'affaire Pirate Bay. D'autres fois, rien n'arrête la communauté des développeurs qui publient des projets tel que Popcorn Time, lesquels fleurissent à divers endroits de la Toile.

Alors pour bloquer leur accès, les ayants-droits demandent régulièrement à Google de dé-lister plusieurs noms de domaine. Plus de trois millions ont ainsi été bloqués à ce jour, selon TorrentFreak, avec près de 4,8 milliards d'URL effacées de l'index du moteur.