Cinq personnes derrière plusieurs sites pirates de streaming sportif français ont été condamnées

C'est le tribunal de Rennes qui a condamné au début de cette semaine les cinq hommes, pour la création de divers sites pirates de streaming.

Ces sites diffusaient notamment des compétitions sportives (football, rugby, basket….), mais il était également possible de visionner la chaîne payante Canal+, qui leur réclame près de 30 millions d'euros de dommages et intérêts. SFR et beIN Sports se sont également portées parties civiles.