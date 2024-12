Le Piracy Shield est un système de blocage automatisé mis en place par l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), l'équivalent italien de l'Arcom française. Son objectif principal est de bloquer rapidement les sites qui diffusent illégalement des événements sportifs en direct. Financé par la Serie A, le championnat de football italien, ce dispositif permet en théorie de supprimer un flux pirate dans un délai de 30 minutes après son signalement.

Mais en pratique, le fonctionnement du Piracy Shield s'avère plus complexe et problématique que prévu. Le système s'appuie sur la collaboration des fournisseurs d'accès à Internet, des serveurs DNS publics et des services VPN pour bloquer les adresses IP et les noms de domaine signalés. Cette technique, bien qu'efficace contre certains sites pirates, n'est visiblement pas sans risques. En effet, de nombreuses adresses IP sont partagées par des milliers de sites Web légitimes, ce qui rend le ciblage précis extrêmement difficile.

Si l'on ajoute à cela les récentes modifications législatives en Italie qui ont élargi le champ d'action du Piracy Shield, en permettant le blocage d'adresses IP même lorsque l'activité illégale n'est pas « unique », mais simplement « répandue », alors on comprend mieux les dégâts potentiels.