Six mois d'enquêtes et d'auditions viennent de donner lieu à un rapport accablant pour le football professionnel. Dirigé par les sénateurs Laurent Lafon (UDI) et Michel Savin (LR), ce rapport plonge en profondeur dans les méandres de la financiarisation du football : la question des droits TV, celle de la répartition des revenus entre les clubs, de la rémunération des banques d'affaires et des dirigeants, ou encore celles des investissements étrangers.



Au cœur du débat et à l'origine de l'intérêt porté par les sénateurs au football français, le contrat signé en 2022 entre le fonds d’investissement luxembourgeois CVC Capital Partners et la LFP fait grincer des dents. Pour rappel, le fonds d'investissement a apporté 1,5 milliard d'euros à la Ligue, en échange d'un véritable pactole : autour de 13 % du capital des ligues françaises de football…



Un "deal" dont les conditions sont par ailleurs vivement critiquées par les sénateurs, dénonçant une vision "court-termiste". Une enquête a également été ouverte pour des chefs d'accusation de détournement de fonds publics, corruption active et passive d'argent public et prise illégale d'intérêts, menant, ce 5 novembre 2024, à des perquisitions diligentées par le Parquet National Financier au siège de la LFP et au domicile de Vincent Labrune.