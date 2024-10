Mais qu'est-ce qui agace autant les GAFAM ? Si personne ne nie l'importance de lutter contre le piratage, la coalition I2Coalition, qui compte dans ses rangs des poids lourds comme Amazon, Google ou Cloudflare, estime que les initiatives françaises vont trop loin. Dans une lettre adressée aux autorités américaines, le groupe dénonce des « restrictions » qui « menacent fondamentalement la nature libre et ouverte d'Internet ».

En cause notamment, les récentes décisions de justice obligeant non seulement les fournisseurs d'accès à bloquer les sites pirates, mais aussi les fournisseurs de DNS et les services de CDN. Une extension du champ d'application qui, selon I2Coalition, entraîne de nombreux « blocages collatéraux » touchant des sites légitimes.

L'exemple italien, avec le blocage malencontreux de nombreuses adresses Cloudflare, est régulièrement brandi pour illustrer les dérives possibles de ces mesures. La coalition pointe également du doigt l'absence de « contrôles adéquats » et de « surveillance indépendante », qui permettraient des erreurs aux conséquences désastreuses.

En France, on se souvient de Canal+ qui avait fait plier les géants du Web et les DNS, qui avait obligé non seulement les fournisseurs d'accès à restreindre l'accès aux sites pirates, mais aussi des entreprises comme Google, Cloudflare et Cisco à « empoisonner » leur DNS. Une mesure que I2Coalition juge disproportionnée, soulignant que l'impact réel sur le piratage serait « minime » et imposerait aux entreprises de « créer de nouvelles technologies sur les systèmes DNS mondiaux ».