Filtrage DNS en France : ces pionniers de l'Internet disent non !

Prenons Vincent Cerf, co-inventeur du protocole TCP/IP ; Steve Crocker, l'inventeur de la série RFC (Request for Comments) ; des membres très réputés de l'Internet Architecture Board (IAB) et de l'Electronic Frontier Foundation et tant d'autres grands noms ou protecteurs de la liberté sur Internet. Leur point commun est d'avoir cosigné, le 23 juin 2023, une tribune relayée sur Medium dans laquelle ils appellent les députés et sénateurs français à ne pas aller trop loin dans la réglementation cyber. Pour eux, le législatif français ferait peser « de graves risques pour la sécurité mondiale d'Internet et de la liberté d'expression ».