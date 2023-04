Rorschach : attention à ce nouveau ransomware chiffre vos données plus vite qu'aucun autre

À l'heure où sont écrites ces lignes, personne ne sait d'où vient Rorschach/BabLock. Il ne correspond à aucune souche connue et n'est lié à aucun groupe connu. La seule chose que nous savons, c'est que les entreprises visées se situent en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et que le ransomware évite la Russie ainsi que les pays de l'ancien bloc soviétique.

En raison de sa rapidité et de la manière dont ont été combinées les principales caractéristiques des meilleurs ransomwares, Rorschach apparaît comme très dangereux et représente un véritable défi pour les experts en cybersécurité. Autres points et non des moindres, Rorschach serait hautement personnalisable et son autonomie partielle permettrait aux intrus de ne pas perdre du temps à effectuer des tâches habituellement réalisées à la main.